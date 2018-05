Eerste 'babytheek' opent deuren in ons land Tessa Rens

23 mei 2018

18u53

In het Brusselse Elsene is vandaag de allereerste 'babytheek' van ons land geopend. Dat is een bibliotheek waar je babyspullen kan uitlenen, zoals borstvoedingskussens of badjes. Wie een jaarabonnement koopt, kan die babyspullen een maand lang uitlenen.

De ‘babytheek’ is een project van Netwerk Bewust Verbruiken en GC Elzenhof. Zij willen op die manier bijdragen aan de deeleconomie, zeker omdat veel van die spullen niet meer nodig zijn wanneer de kinderen ouder worden. De bedoeling is om de afvalberg te verkleinen én om het financieel draaglijker te maken voor de ouders.

Voor twintig euro

Niet alleen de ouders kunnen trouwens babyspullen uitlenen. Ook bijvoorbeeld grootouders, tantes of nonkels kunnen dat doen. Een jaarabonnement kost je in totaal twintig euro, om het voor iedereen toegankelijk te maken.

Je kan er maximaal vier spullen tegelijkertijd mee uitlenen en je hebt per stuk zes maanden de tijd om het terug te brengen. De voorwaarde is natuurlijk dat je alles in de originele staat terugbrengt. Je kan de spullen op voorhand ook al eens uittesten.