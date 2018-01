Eerste baby van het jaar werd om 00.16 uur in Gent geboren HA

Op 1 januari zijn er net als in de rest van het jaar kinderen geboren. Het VRT-journaal ging op kraambezoek in het ziekenhuis Maria Middelares in Gent. De eerste baby zag er vannacht het levenslicht om 00.16 uur. Moeder en dochter Minne stellen het goed. Dat er om klokslag 12 uur vuurwerk werd afgeschoten in de omgeving van het ziekenhuis, maakte de geboorte extra speciaal. Het meisje deelt haar verjaardag met haar grootvader, die ook op Nieuwjaar geboren werd.

