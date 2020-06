Eerst zon, later kans op wolken, buien en lokaal onweer TT

16 juni 2020

06u54

Bron: Belga 14 Het wordt vandaag eerst droog weer met brede opklaringen, maar in de namiddag verschijnen er stapelwolken en vallen er enkele buien. Het KMI waarschuwt dat die buien lokaal onweerachtig kunnen worden. De maxima schommelen van 18 graden in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen.



Er waait een meestal zwakke wind uit zuidwestelijke tot veranderlijke richtingen. In de namiddag ontstaat er aan de kust een matige noord-noordoostelijke zeebries.

Vanavond neemt de buienneiging stilaan af en worden de opklaringen opnieuw breder. In de nacht blijft het droog met soms enkele hoge sluierwolken en lokaal vorming van nevel of mistbanken. Het wordt zacht met minima van 8 graden in de Ardennen tot 15 graden in Vlaanderen. De wind is zwak veranderlijk of zuidelijk.

Morgen is het eerst vrij zonnig of lokaal wisselend bewolkt. Op het einde van de voormiddag of in het begin van de namiddag neemt de bewolking toe vanaf het zuidoosten. Er ontstaan dan overal opnieuw buien met lokaal onweer. 's Avonds wordt de neerslag intenser. We halen dan maxima van 17 graden in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen.

Donderdagochtend is het in Laag-België plaatselijk zwaarbewolkt met kans op veel neerslag; in Midden- en Hoog-België wordt het meestal droog met opklaringen. In de namiddag is het overal wisselend tot zwaarbewolkt met nog kans op enkele buien. De maxima liggen tussen 16 en 23 graden bij een meestal matige zuidwestenwind.

Vrijdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. Vooral in de namiddag verwachten we nog buien, mogelijk met onweer. De maxima schommelen van 16 graden in de Ardennen tot 22 graden in het centrum. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, ruimend naar het westen.

Zaterdag blijven de wolken het weerbeeld domineren en is er nog kans op een paar buien. Het is minder zacht met in de meeste streken maxima rond 20 graden. Er waait een matige westenwind.

Zondag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft in vele streken droog bij maxima rond 23 graden in het centrum. De zwakke wind draait geleidelijk naar het noordoosten.