Eerst twee slachtoffers op zijn geweten, daarna betrapt op dronken rijden: "De dood van zijn vrienden was nog niet genoeg"

Bjorn Maecklebergh

18 februari 2020

00u00

Pijnlijk. In de rechtbank probeerden de advocaten van Giovanni F. (26) gisteren met handen en voeten uit te leggen dat zijn leven om zeep is, sinds hij betrokken was bij een ongeval waarbij zijn achterneef en boezemvriend omkwamen. Maar de aanklager dropte een nieuw bommetje: Giovanni F. werd enkele maanden na het drama betrapt op sturen onder invloed van alcohol. "Blijkbaar was de dood van zijn twee vrienden niet genoeg."