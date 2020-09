Eerst nog regen en stormachtig aan de kust, daarna droog met opklaringen en zachte temperaturen TT

27 september 2020

07u29

Bron: Belga 7 Het wordt zondag overal zwaarbewolkt met regen, maar over het noorden en het noordoosten wordt het al snel overwegend droog. De regenzone verlaat in de loop van de voormiddag, of over het westen eerder rond de middag, ons land via de Franse grens. Na de middag blijft het overwegend droog met wolken en opklaringen. Het wordt zachter met maxima van 10 graden in de Hoge Ardennen tot 18 graden in het westen, meldt het KMI.

's Ochtends is de wind lokaal nog vrij krachtig, later wordt hij matig uit noord tot noordoost. Aan de kust is het 's ochtends vroeg tijdelijk stormachtig met rukwinden rond 80 kilometer per uur, maar in de loop van de dag zwakt de noordelijke wind af naar vrij krachtig tot krachtig met nog pieken tot 50 à 60 kilometer per uur. Aan de kust geldt deze voormiddag nog code geel door de hevige wind.

's Avonds blijft het overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de nacht is er kans op nevel of lokale mistbanken. De bewolking neemt toe en op het einde van de nacht kan er wat lichte regen vallen vanaf het noorden van het land. De minima dalen naar waarden tussen 5 en 14 graden. De wind waait meestal zwak uit het zuidwesten. Aan de kust waait hij vrij krachtig uit noordnoordwest.

Morgen wordt het overal zwaarbewolkt met regen bij tussenpozen. In de namiddag kan het droger worden over het westen. We halen maxima van 12 graden in de Hoge Venen tot lokaal 19 graden in Vlaanderen. Aan zee blijft de wind vrij krachtig waaien.

Ook dinsdag is het eerst wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele lokale buien en wordt het na de middag meestal droog. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 19 graden in Vlaanderen.