Eerst meestal droog, daarna opnieuw regen en kans op sneeuw IB

06u48

Bron: Belga 2 AFP Een donkere lucht schuift over Bremerhaven, Duitsland gisteren. Het KMI verwacht in de voormiddag vooral in de oostelijke landhelft nog regenbuien en op de hoogten buien van smeltende sneeuw of sneeuw. Daarna wordt het tijdelijk droger met soms opklaringen. Een nieuwe regenzone bereikt in de namiddag het westen, elders vallen er enkele buien.

De maxima schommelen tussen 2 en 7 graden. Er waait meestal een matige wind uit zuid tot zuidwest. Over het westen van het land wakkert de wind in de loop van de namiddag aan tot vrij krachtig en aan de kust tot zeer krachtig uit noordwestelijke richtingen. Aan zee zijn er dan rukwinden tot 85 km per uur of eventueel meer mogelijk.

Sneeuw

Vanavond en vannacht trekt de regenzone verder door ons land. In Hoog-België valt er smeltende sneeuw of sneeuw. In de Ardennen wordt er wellicht een sneeuwlaag van enkele centimeters gevormd. In de loop van de nacht wordt het droger over het westen en daarna ook in het centrum, mogelijk met opklaringen. We krijgen minima van -2 tot 0 graden ten zuiden van Samber en Maas, tussen 0 en 2 graden in het centrum en 3 graden aan zee. De vrij krachtige wind wordt matig uit noordwest, krimpend naar west. Aan de kust is hij 's avonds nog zeer krachtig met pieken tot 85 km/uur of eventueel meer. Elders verwachten we eerst nog rukwinden tot 70 km/uur.

Morgen kunnen, vooral over het noorden en het oosten van het land, nog enkele buien van smeltende sneeuw of sneeuw vallen. Later wordt het, net als in de rest van het land, wisselend bewolkt en meestal droog met enkele opklaringen. De maxima schommelen rond -1 graad in de Ardennen en rond 3 à 4 graden in Laag- en Midden- België. Er staat een matige tot aan zee soms vrij krachtige zuidwesten- tot westenwind.