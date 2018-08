Eerst herfstweer staat voor de deur: vanaf het weekend geen 20 graden meer TT

20 augustus 2018

06u48

Bron: Belga 38 Na twee intens warme zomermaanden ziet het ernaar uit dat augustus nat en fris zal eindigen. Na een (laatste?) opflakkering in het midden van de week, dalen de temperaturen komend weekend gevoelig en duiken we zelfs overdag onder de twintig graden. De week begint ook zwaarbewolkt en grijs, met af en toe lichte regen of motregen. Dat meldt het KMI.

Na de middag wordt het wisselend bewolkt met opklaringen, maar ook kans op enkele plaatselijke buitjes. De maxima liggen tussen 20 en 23 graden.

Vanavond en vannacht blijft de bewolking overheersen, en kan hier en daar nog wat regen of een bui vallen. Op vele plaatsen wordt het nevelig, in opklaringen kan er zich ook mist vormen. Minima van 14 tot 17 graden.

Morgen krijgen we licht wisselvallig weer en kan er een bui(tje) vallen. 's Ochtends is het op vele plaatsen eerst grijs met nevel of mist. In de namiddag zouden er meer opklaringen moeten verschijnen, vooral in de kuststreek. De maxima liggen tussen 22 en 26 graden.

Woensdag blijft het zo goed als overal droog en verwachten we, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Het wordt vrij warm met in sommige streken maxima tot 26 of 27 graden.

Donderdag brengt een storing in de loop van de dag buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. De temperaturen stijgen in het oosten nog tot 25 of 26 graden. Vrijdag is er doorgaans veel bewolking en wordt het iets minder warm met vooral in het binnenland enkele buien. Maxima van 18 tot 23 graden.

Het weekend wordt wisselvallig met nu en dan buien en kans op onweer. Het wordt gevoelig frisser. In het centrum van het land blijven de maxima onder de 20 graden. "Een beetje herfst komt om het hoekje piepen", aldus weerman Frank Deboosere.