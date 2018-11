Eerbetoon slachtoffers Bende van Nijvel met 28 lege zitjes in bioscoop tijdens ‘Niet Schieten’ TMA

08 november 2018

20u00

Bron: Belga 0 De makers en producenten van de film ‘Niet Schieten’ herdenken op 9 november de slachtoffers van de Bende van Nijvel met 28 lege zitjes tijdens de drie vertoningen van de film in zaal 8 van de Kinepolis Antwerpen. Die dag zal het exact 33 jaar geleden zijn dat de Bende van Nijvel de laatste, maar tegelijk meest bloedige overval pleegde in de Delhaize van Aalst.

De film 'Niet Schieten' van Stijn Coninx volgt het verhaal van de Bende van Nijvel vanuit het standpunt van de grootvader van David Van de Steen, overlever van de laatste aanslag op het warenhuis Delhaize in Aalst op 9 november 1985. De hoofdrol van de grootvader wordt vertolkt door Jan Decleir, Viviane De Muynck kruipt in de huid van de grootmoeder. Van de Steen verloor zijn beide ouders en zus bij de overval.

Vanavond om 20 uur vindt in Kinepolis Antwerpen al een eerste voorstelling van 'Niet schieten' plaats met de 28 lege plaatsen. Van de Steen zal daarbij aanwezig zijn, net als Patricia Finné, de dochter van Léon Finné die het leven liet bij de overval op een Delhaize in Overijse. Zij zullen naast de lege stoelen van hun familieleden plaatsnemen. "Dit om stil te staan bij alle slachtoffers en vooral om aan het grote publiek steun te vragen voor hun strijd en roep om antwoorden en gerechtigheid", zegt Kinepolis nog in een persbericht. Ook op vrijdag dus zullen tijdens de voorstellingen van 14.15 uur, 17.30 uur en 20.30 uur de 28 zitjes leeg blijven.

Zaal 8 van Kinepolis Antwerpen is de grootste zaal van Vlaanderen.