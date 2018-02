Eenpersoonskamer? Dan opereert de prof. Anders een assistent

SV

16 februari 2018

04u34

Bron: eigen berichtgeving 4 Wie in het UZ Leuven voor een (dure) eenpersoonkamer kiest, krijgt de garantie dat de operatie wordt uitgevoerd door de prof. Als je voor een (goedkopere) meerpersoonskamer opteert, bestaat de kans dat een assistent in opleiding het scalpel hanteert. Kan niet, zegt minister De Block.

Net voor zijn oogoperatie in het UZ Leuven kreeg Sam (26) een brief in de bus, met de vraag of hij een één- of meerpersoonskamer wenste. "Bij patiënten op een eenpersoonskamer wordt de garantie gegeven dat de ingreep volledig uitgevoerd wordt door het staflid", stond er te lezen. "Bij patiënten op een meerpersoonskamer kunnen sommige onderdelen van de ingreep kwaliteitsvol uitgevoerd worden door een collega-staflid, een assistent in opleiding of oogarts-consulent (onder supervisie van het staflid)."

Hoofdarts Johan Van Eldere verdedigt het beleid. "We hebben hier meer dan 500 artsen in opleiding. Die mensen moeten de stiel kunnen leren. Qua kwaliteit is er geen verschil."

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is echter formeel: "Zulke praktijken kunnen niet door de beugel én zijn onwettig." Ze verwijst naar de nieuwe ziekenhuiswet, waarin staat dat elke patiënt recht heeft op hetzelfde zorgaanbod.

Bij het Vlaams Patiëntenplatform herkennen ze de klacht, schrijft de krant. De voorbije jaren is het af en toe voorgevallen dat een patiënt hier melding van maakt. Telkens ging het om het UZ Leuven.

Is het UZ Leuven het enige ziekenhuis dat dit doet? Wellicht niet, menen experts. “Het zou mij verwonderen dat het elders niet bestaat”, zegt medisch ethicus Ignaas Devisch (UGent). Lees er meer over in onze abonneezone.