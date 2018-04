Eén zwoele avond en zo ligt openbare barbecue erbij: "Schandalig" HR

19 april 2018

Het is prachtig weer deze week, en dat nodigt uit om buiten te zitten. Dat het dan al eens gezellig kan worden, blijkt uit deze foto's aan de openbare barbecue in het Geitepark in Roeselare. Helaas was er blijkbaar geen tijd meer over om het restafval op te ruimen en in de vuilbak te gooien of mee terug naar huis te nemen. Passant Lode Baele maakte vanmorgen omstreeks 8 uur deze foto's. "Ben ik nu aan het zagen?", vraagt hij zich af. Uit de reacties op sociale media blijkt dat meeste inwoners het met hem eens zijn. "Schandalig", zeggen ze. Ook de Roeselaarse schepen Filiep Bouckenooghe reageert. "Schandelijk, zegt hij. "Dit is nu de eerste maal dat we dit meemaken in 3 jaar openbare BBQ. We laten het opruimen."