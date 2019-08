Een Zweedse, Bourgondische of een raketcoalitie: wat betekenen die termen juist? HR

10 augustus 2019

13u59 0 Politiek Nu alles er op lijkt te wijzen dat informateur Bart De Wever maandag een nieuwe Vlaamse regering zal voorstellen, worden we weer om de oren gesmeten met termen als een ‘Zweedse’ coalitie, een ‘Bourgondische’, een ‘raketcoalitie’, ... maar wat betekenen al die termen en van waar komen ze? Een overzicht.

Zweedse coalitie: N-VA, Open VLD, CD&V

De Zweedse coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld in het Vlaamse parlement had een bijzonder grote meerderheid de voorbije vijf jaar. De drie regeringspartijen kunnen ook nu gewoon verder. Samen hebben ze nog 70 zetels op 124.

De coalitie bestaat wel enkel uit verliezers: N-VA verloor bij de verkiezingen 8 zetels (van 43 naar 35), CD&V 8 (van 27 naar 19), en Open Vld 3 (van 19 naar 16). Toch lijkt er opnieuw een Zweeds avontuur aan te komen. Dat blijkt toch uit indiscreties bij meerdere partijen. Aan het hoofd van die regering staat niet Bart De Wever, wel Jan Jambon.

De naam is afgeleid van de vlag van Zweden, blauw met een geel kruis. De kleur blauw verwijst naar de liberalen, de kleur geel is die van de N-VA en het kruis verwijst naar de christendemocraten van CD&V.

Bourgondische coalitie: N-VA, Open VLD, SP.A

Bij deze variant zou de CD&V ingewisseld worden voor de socialisten, zoals momenteel in Antwerpen bestuurd wordt. Zo'n Vlaamse coalitie zou wel een meerderheid hebben, zij het nipt, met slechts een zetel op overschot. Bovendien zou de coalitie ‘linkser’ zijn, en dat is wellicht niet de voorkeur van N-VA en Open Vld. Het zou wel het voordeel bieden dat een federaal verlengstuk mogelijk is.

De naam verwijst naar de kleuren van Bourgondië in Frankrijk: geel, rood en blauw. Het was Bart De Wever zelf die de term lanceerde toen hij zijn Antwerpse coalitie vormde. Hij had ook kunnen kiezen voor de vlag van Venezuela, Colombia, Roemenië, maar wellicht koos hij liever voor een verwijzing naar Vlamingen als “echte Bourgondiërs” dan naar drugs (Colombia), communisme (Venezuela) of corruptie (Roemenië).

N-VA, CD&V, SP.A: Mastercard? Raketcoalitie?

Een coalitie met N-VA, CD&V, SP.A, maar dus zonder Open Vld is ook nog mogelijk. Die zou over een stabiele meerderheid (70 zetels) beschikken, maar is wellicht te links voor veel N-VA’ers. Voor het samengaan van geel, oranje en rood is echter nog geen naam. Er zijn wel al enkele suggesties gelanceerd: de Mastercardcoalitie is een optie, want de kleuren van de kredietkaart zijn ook geel, oranje en rood. Ook de raketcoalitie zou kunnen, als verwijzing naar het populaire ijsje dat Ola in 1962 op de markt bracht, met de smaken framboos, sinaasappel en ananas.