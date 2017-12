Een zaterdagmiddag in Aalst: politie snapt chauffeur met minstens 12 pinten achter de kiezen EB

19u57

De lokale politie van Aalst heeft vandaag intensieve verkeerscontroles uitgevoerd. Op verschillende locaties werden voertuigen gecontroleerd met behulp van het voertuig voor automatische nummerplaatherkenning (ANPR). De hoofdvogel werd afgeschoten door een bestuurder met 2,16 promille alcohol in het bloed, goed voor zo'n 12 glazen bier. En dat op een zaterdagmiddag.

Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter. In totaal moesten 407 bestuurders een voorafgaandelijke alcoholtest ondergaan. Bij elf onder hen werd alcohol gedetecteerd.

Rijbewijs in wasmachine

95.6% van de gecontroleerde bestuurders respecteerden de snelheidslimiet. Negen bestuurders werden beboet omdat ze geen veiligheidsgordel droegen. Het rijbewijs van één chauffeur heeft een beurt in de wasmachine niet doorstaan en was nagenoeg onleesbaar. Hij ontsnapt aan een boete als hij binnen een overeengekomen termijn geen nieuw rijbewijs kan voorleggen.

Zonder rijbewijs met auto van schoonmoeder

Een andere chauffeur reed met de wagen van zijn schoonmoeder zonder ooit in het bezit te zijn geweest van een rijbewijs. Beiden wacht een boete want het uitlenen van een wagen aan iemand zonder rijbewijs is eveneens strafbaar. Voorts werden in de binnenstad van Aalst 126 GAS-boetes uitgeschreven voor foutief en hinderlijk parkeren.