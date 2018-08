Een wesp doden doe je beter niet, met dit simpel trucje hou je ze wel op afstand AV

10 augustus 2018

13u54

Bron: Daily Mail, Bild 21 Door het warme en droge weer zijn er deze zomer uitzonderlijk veel wespen in ons land. Toch denk je beter eens goed na vooraleer je de irritante beestjes uitroeit, want de wesp is een nuttig wezen. In plaats van wespen te doden, hou je ze dus beter gewoon op afstand. Daarbij is een simpel middeltje heel efficiënt: water.

Hoewel wespen erg vervelend kunnen zijn en een steek flink wat pijn kan doen, zijn het nuttige dieren: de wesp is de natuurlijke vijand van muggen en vliegen. Dus hoe meer wespen, hoe minder muggen en vliegen je kunnen lastigvallen.

Om wespen weg te houden, zet je best niet meteen de grove middelen in. Als je een wesp doodt, komt er namelijk via hun gif een bepaald feromoon vrij. Daardoor worden andere wespen agressiever en maak je dus meer kans op een wespensteek. Het fabeltje dat wespen hun dode soortgenoten wreken, klopt dus echt.

Water verstuiven

Entomologisten - mensen die zich bezighouden met de studie van insecten - zijn het erover eens dat water een efficiënt middeltje is dat wespen op afstand houdt. Het zit zo dat als je water verstuift op wespen, denken ze dat het regent. Aangezien wespen een grote afkeer hebben van regen, vliegen ze meteen terug naar hun nest. De wesp zal door zijn natte vleugels moeilijkheden ervaren met vliegen en dus snel afdruipen.

Wespen zijn in het algemeen niet gek op regen. Wanneer er in het voorjaar veel buien vallen, keren een groot aantal werksters niet terug naar het nest. Dat zorgt ervoor dat de larven in de nesten verhongeren. Bijgevolg zullen er weinig wespen in de zomer - wanneer het warm en droger is - rondvliegen.

Tips en tricks

Naast het eenvoudige trucje met water, bestaan er nog heel wat andere middeltjes die wespen op afstand houden. Een eenvoudige manier is om zachtjes te blazen als een wesp op je afkomt. Maar het kan ook anders natuurlijk. Je kan een wesp ook misleiden.

Een andere mogelijkheid is om de wesp te laten geloven dat er een andere kolonie wespen het gebied al bezet. Wespen zijn erg territoriaal en zullen andere wespen aanvallen wanneer die hun territorium binnenvallen. Vervolgens zijn ze dus op hun hoede wanneer ze een nest naderen dat niet van hen is. De eenvoudigste manier om de wesp te misleiden, is door een papieren zak in de vorm van een nest te maken en die te hangen aan een nabijgelegen tak of een parasol. Natuurlijk kan je ook gewoon een namaakval kopen.

Vooraleer je helemaal gek wordt van de wespen die rond je mierzoet drankje of je lekker verse aardbeien zoemen, besef dat het op z'n minst nog steeds zomer is en de kille herfstdagen hun intrede nog niet hebben gedaan waardoor de wespen hun winterslaap aanvangen.