Eén week na de vlucht die we niet snel gaan vergeten: herbekijk integraal de 'Ronde tegen Corona'

12 april 2020

09u23 4 Vorige week zondag ging een helikopter van VTM NIEUWS en HLN de lucht in, speurend naar de warmste beelden uit Vlaanderen in de ‘Ronde tegen Corona’. De vlucht was de hele dag live te volgen, eerst op HLN en vanaf de namiddag ook op VTM. Herbeleef de hartverwarmende beelden hieronder.



Met de Ronde van Vlaanderen stond zondag 5 april dé hoogmis van het Vlaamse wielervoorjaar gepland, maar dat was buiten het coronavirus gerekend. Op de dag dat Vlaanderens mooiste jammer genoeg niet gereden kon worden, bracht onze helikopter in beeld hoe we samen vechten tegen corona.

De helikoptervlucht werd van live commentaar voorzien van Qmusic-dj Vincent Fierens en de uitzending op VTM werd vanaf de grond in goede banen worden geleid vanuit de #blijfinuwkot-studio met gastheren Koen Wauters en Freek Braeckman.



Tijdens de vlucht van ruim 6 uur kwamen alle provincies aan bod komen, en ook de blikvangers uit de echte Ronde van Vlaanderen ontbraken niet. Helaas kon de helikopter niet elke gemeente overvliegen, maar alle deelnemers konden daarna hun boodschap of afbeelding insturen. Alle inzendingen vind je hier.

Geen tijd om de hele uitzending opnieuw te bekijken? Herbeleef de hoogtepunten van de Ronde tegen Corona hieronder:



