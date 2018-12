Een week goed nieuws: Derek (29) minder eenzaam dankzij kaartjes van lezers en andere verhalen die je blij maken TVC

30 december 2018

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Derek (29) beleeft toch nog prettige feestdagen dankzij kaartjes van lezers: “Eenzaam sinds mijn vierde, maar wie weet wat 2019 brengt?”

Derek heeft vele talenten, maar sociale contacten leggen hoort daar niet bij. Hij verloor als kleuter zijn beide ouders en brengt nu al jaren z’n dagen door met ofwel te werken ofwel thuis tv te kijken samen met zijn bejaarde opa. En toch, zeer onverhoopt, beleeft hij dankzij u een prettig eindejaar.

Houten bal krijgt zijn apotheose: Lionel Messi zwicht dan toch en zet handtekening

Hij heeft hem getekend. Lionel Messi is één van de vele vedettes óp en het uithangbord ván de houten bal. Bart Uyttersprot heeft zijn project tot een goed einde gebracht. Bij zijn derde poging slaagde hij erin om de handtekening van de Argentijnse wereldster te bemachtigen.

Geniet van het noorderlicht vanuit je luie stoel dankzij deze webcams

Het is december en in het noorden van Europa is de zon bijna niet te meer te zien is. Gekmakend, zou je kunnen denken, maar in het noorden van Finland denken ze daar anders over. Daar wordt de ‘poolnacht’ als de mooiste tijd van het jaar gezien. Wij kunnen thuis nu ook meegenieten.

Miley Cyrus en Liam Hemsworth in het geheim getrouwd

Het gerucht deed al enkele dagen de ronde, maar werd woensdag met een fotoreeks op Instagram officieel bevestigd. Miley Cyrus (26) en Liam Hemsworth (28) zijn in het huwelijksbootje gestapt. De twee zijn intussen tien jaar samen, maar hun relatie kende up en downs. Een overzicht.

Spaanse zwerver vindt portefeuille met 1.000 euro en bezorgt hem terug aan Belgische eigenaar

Nadat een Belg zijn portefeuille in Spanje kwijtspeelde, dacht de man dat hij hem nooit zou terugzien. Er zat immers 1.000 euro cashgeld in. Maar op kerstavond kreeg de Belg bericht van de lokale politie dat een zwerver zijn portefeuille vond én terugbracht met alles er gewoon nog in.

Bruine beren aangekomen in Pairi Daiza: vanaf april kan je tussen de dieren overnachten

In Pairi Daiza zijn een aantal Amerikaanse bruine beren aangekomen. Vanaf 6 april, na hun winterslaap, zullen ze te bezichtigen zijn in het nieuwe gebied ‘The Last Frontier’, meldt het dierenpark in Brugelette.

Op zijn tweede werd Jelle (35) gediagnosticeerd met autisme, nu bouwt hij overal ter wereld spectaculaire knikkerbanen

Jelle Bakker uit Nijmegen bouwt de meest fantastische knikkerbanen die een mens kan bedenken. De Nederlander krijgt van overal ter wereld verzoeken om knikkerbanen te bouwen. Bakker kreeg zelfs al een verzoek uit China.

Feestvierders kunnen met oudejaarsnachtbiljet onbeperkt reizen met bus en tram

Op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag kunnen feestvierders bij De Lijn een ticket van 4 euro kopen waarmee ze onbeperkt kunnen reizen. Een aantal gemeentes komen tussen in de kosten waardoor een busrit gratis is.

Hotel geeft dakloze man (20) gratis kamer zodat hij met kerst niet buiten hoeft te slapen

Een Nederlands hotel gaf een jongeman die al 22 weken door de straten van Groningen zwierf, een gratis onderkomen en maaltijden in deze koude tijden. Zo kon hij weer een beetje op krachten komen.