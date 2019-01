Een week goed nieuws: Chinese sonde landt als eerste ooit op achterzijde van maan en andere verhalen die je blij maken TVC

06 januari 2019

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Chinees experiment met planten en rupsen zou eerste stap naar bemand maanstation kunnen zijn

China is er als eerste ooit in geslaagd om een ruimtetuig neer te zetten op de achterkant van de maan. Dat gaat onder meer proberen om daar leven te laten gedijen, zodat een langdurig menselijk verblijf er mogelijk wordt.

Bekijk de landing van de sonde Chang’e-4 in deze video.

Meisje met syndroom van Down vond adoptievader nadat ze door twintig gezinnen was afgewezen

Kleine Alba werd vlak na haar geboorte in de steek gelaten door haar moeder. Een adoptiegezin vinden voor het meisje met het syndroom van Down bleek een aartsmoeilijke opdracht. Twintig families wezen haar af, maar Luca Trapanese (41) aarzelde geen moment. De alleenstaande Italiaanse man zei onmiddellijk ‘ja’ toen hem de vraag werd gesteld. En zo ging Luca’s grootste wens in vervulling en kreeg Alba de liefhebbende papa die ze verdiende.

Kevin Hart deelt oldtimers uit aan zijn personeel

De 39-jarige acteur werkte de afgelopen maanden samen met zijn team hard aan zijn ‘Irresponsible’-tournee. Die kwam eerder deze maand ten einde en om het succes te vieren, besloot Kevin zijn waardering voor zijn collega’s te tonen met een extravagant cadeau. De ster kocht acht klassieke auto’s voor zijn collega’s.

Londen gaat strijd tegen voedselverspilling aan

Groot-Brittannië heeft voor het eerst iemand benoemd om de strijd tegen voedselverspilling te leiden. Jaarlijks verdwijnen er miljoenen tonnen voedsel gewoon in de vuilnisbakken van restaurants, supermarkten en producenten.

Stephane Henrard trekt met navigator die kanker overwon naar Dakar-rally

Voor het eerst in vier jaar staat Stéphane Henrard nog eens aan de start van de Dakar-rally. Behalve het sportieve verhaal is er een menselijk aspect dat Henrard opnieuw naar de woestijn lokt. Zijn navigator Gatien Du Bois is hersteld van kanker. Tijdens de Dakar wordt een film gemaakt die aantoont dat er nog heel wat uitdagingen en mogelijkheden bestaan voor mensen die kanker overwonnen hebben.

Dokters gaven Siamese tweeling weinig overlevingskansen. Nu zijn Zainab en Jannat 16 jaar

De Engelse zusjes Zainab en Jannat Rahman waren amper zes weken oud toen ze van elkaar gescheiden werden. De Siamese tweeling deelde één lever en was met de borst aan elkaar vergroeid, maar na een succesvolle operatie konden ze individueel functioneren. Onlangs vierden ze hun zestiende verjaardag. “Tegen alle verwachtingen in zijn ze al zo ver geraakt”, aldus hun moeder.

Europa’s grootste ‘succesverhaal’ viert zijn 20ste verjaardag

De euro bestaat met ingang van het nieuwe jaar ‘officieel’ twintig jaar. Volgens Brussel is dat iets om te vieren, omdat de munt daar wordt gezien als een van de grootste Europese succesverhalen ooit.

Noord-Ierse lottowinnaars delen 128 miljoen euro met vrienden en familie: “Wij gaan vijftig mensen rijk maken”

Voor Patrick en Frances Connolly kon 2019 niet beter beginnen. Het koppel uit Noord-Ierland won de jackpot van EuroMillions en kreeg een cheque van 115 miljoen pond (ongeveer 128 miljoen euro) overhandigd. “We dachten eerst dat we werden opgelicht.”

Stewardess krijgt in volle vlucht verrassing van haar leven: vriend vraagt haar ten huwelijk met hulp van alle passagiers

Stefano Inve vroeg zijn vriendin Vittoria Stabile, die stewardess is voor de luchtvaartmaatschappij Emirates, ten huwelijk tijdens een vlucht op maar liefst tien kilometer hoogte. De video van het huwelijksaanzoek van een Italiaans koppel is in een mum van tijd viraal gegaan.

Louvre vestigt nieuw record dankzij Beyoncé en Jay Z: meer dan tien miljoen bezoekers in 2018

Het Louvre, het best bezochte museum ter wereld, heeft vorig jaar een recordaantal bezoekers ontvangen. De grote aandacht voor het museum komt deels door de muziekvideo die Beyoncé en Jay-Z tussen de collectie opnamen.