Eén volwassene op de tien kent moeilijkheden met lezen en schrijven

JM

08 september 2018

Bron: Belga 0 Eén volwassene op de tien in ons land heeft moeite met lezen en schrijven. Dat zegt de Franstalige vzw Lire et Ecrire en Belgique naar aanleiding van de de internationale dag van de alfabetisering.

Volgens de vzw tonen de cijfers aan dat men ondanks de schoolplicht er nog steeds niet in slaagt een deel van de bevolking de basisvaardigheden aan te leren. Lire et Ecrire en Belgique wil de bevolking en de politici sensibiliseren over die realiteit.

Wereldwijd zijn er 758 miljoen volwassen analfabeten, waarvan twee derde vrouwen. Socio-economische en culturele ongelijkheid is één van de oorzaken van dat analfabetisme.