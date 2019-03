Een vijfde meer verkeersboetes, dankzij nieuw computersysteem Spectaculaire stijging Yannick Verberckmoes

28 maart 2019

11u23 0 Vorig jaar zijn een vijfde meer verkeersboetes verstuurd dan het jaar ervoor. Dat is grotendeels de verdienste van een nieuw computersysteem, dat alle verkeersboetes automatisch verwerkt.

Bijna 5 miljoen verkeersboetes zijn vorig jaar in ons land de deur uitgegaan. Justitie tekent daarmee een spectaculaire stijging van 21 procent op ten opzichte van 2017. “Dat komt waarschijnlijk door een combinatie van factoren”, zegt Edward Landtsheere, de woordvoerder van de FOD Justitie. “Er zijn meer vaststellingen gedaan door de politie, dat is zeker zo. Maar een groot deel van de winst zit hem ook in de verwerking van de boetes.”

Papierwerk

Voor 28 maart 2018, de datum dat het nieuwe systeem volledig werd uitgerold, kwam daarbij nog een pak papierwerk kijken. Sindsdien gebeurt het afhandelen van verkeersovertredingen automatisch door een gecentraliseerd computersysteem. “Daardoor is er vooral een grote stijging op te merken in het aantal onmiddellijke inningen”, zegt Landtsheere. “De voorbije jaren schommelde dat telkens rond 3,5 miljoen, omdat de diensten een hoger volume simpelweg niet aankonden. Maar in 2018 zien we dat het aantal geklommen is tot meer dan 4,3 miljoen.”

Er zijn meer vaststellingen gedaan door de politie, dat is zeker zo. Maar een groot deel van de winst zit hem ook in de verwerking van de boetes Edward Landtsheere, woordvoerder FOD Justitie

500 miljoen

Waar justitie vroeger enkel in het spel kwam als een overtreder zijn boete niet betaalde, neemt de overheidsdienst nu de verwerking van alle boetes voor haar rekening. Dat gaat over alles, van snelheidsboetes, tot boetes voor rijden onder invloed. “Omdat alle gegevens over een bepaalde overtreder nu samengebracht worden, hebben we ook een veel beter zicht op recidivisten”, zegt Landtsheere.

In totaal bedraagt de som van alle boetes die vorig jaar verstuurd zijn, samen met de uitgesproken vonnissen van de politierechtbanken, ongeveer 500 miljoen euro. Hoeveel daarvan betaald is, is nog onduidelijk. De overheid heeft wel maatregelen getroffen om te garanderen dat niemand nog zijn boete ontloopt. Bij wie niet betaalt, kan de overheid de boete afhouden van een teruggave van de personenbelasting.

Ook overtreders uit andere EU-landen kunnen de dans bijna niet meer ontspringen. Vorig jaar vertrok 10 procent (518.600) van alle verkeersboetes naar het buitenland.