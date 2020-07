Een vijfde meer pleegkinderen in Vlaanderen RL

10 juli 2020

04u49

Bron: Belga 0 De pleegzorg in Vlaanderen zit in de lift. In twee jaar tijd steeg het aantal pleeggezinnen met 15 procent tot net geen 6.000. Het aantal pleegkinderen nam met een vijfde toe tot ruim 7.700. Dat blijkt uit actuele cijfers die Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V) heeft opgevraagd bij haar partijgenoot, minister van Welzijn Wouter Beke. Dat schrijft Het Belang van Limburg vrijdag.

Het aantal pleeggezinnen is in Vlaanderen gestegen van 5.181 in 2017 naar 5.986 vorig jaar. Met 1.792 pleeggezinnen stond de provincie Antwerpen veruit op kop.

Ook het aantal pleegkinderen en pleegvolwassenen (pleeggasten) ging fors de hoogte in, tot 7.756 vorig jaar. Dat zijn 1.229 personen of 19 procent meer dan twee jaar voordien.

In een pleeggezin kunnen kinderen - tijdelijk tot enkele jaren - opgevangen worden die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen. Dat kan op vrijwillige vraag van de ouders óf door een beslissing van de jeugdrechtbank. België is één van de weinige landen die ook pleegzorg voor volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek (pleeggasten) organiseert en ondersteunt.

