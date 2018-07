Een van meestgezochte criminelen van België werd door politie zelf land uitgezet sam

16 juli 2018

18u50

Bron: belga 0 Een van de drie nieuwe mannen op de Most Wanted-lijst van de federale politie werd in juni 2017 het land uitgezet. De Dienst Vreemdelingenzaken bevestigt een bericht daarover van de krant La Dernière Heure.

De 33-jarige Albanees is vorige week toegevoegd aan de lijst 'Belgium's most wanted', met misdadigers die gezocht worden omdat ze in België zijn veroordeeld.

"Safet Rustemi werd in 2015 een eerste keer veroordeeld en in 2017 een tweede keer, volgens de informatie die in zijn dossier staat. Telkens kwam hij vrij mits betaling van een borg van 25.000 euro. Maar hij had geen verblijfsvergunning", zegt Dominique Ernould, woordvoerder van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Bevel om grondgebied te verlaten

"In 2015 kreeg Safet Rustemi een eerste bevel om het grondgebied te verlaten, maar hij ging niet weg, daarna een tweede... In juni vorig jaar werd hij onder politiebegeleiding het land uitgezet met de mededeling dat hij de komende drie jaar niet mocht terugkeren", aldus nog de woordvoerder.

Safet Rustemi wordt gezocht omdat hij door het Brusselse hof van beroep veroordeeld is tot een celstraf van 9 jaar als leider van een criminele organisatie die in het Brusselse actief was met prostitutie en drugs. Hij was op alle hoorzittingen verschenen en er was geen onmiddellijke aanhouding.

Informatie

Wie meer info heeft, kan terecht op het gratis nummer 0800 30 300 of e-mailadres djo.perm@police.belgium.eu. Wie vanuit het buitenland belt, kan het nummer 0032 2 554 44 88 gebruiken.