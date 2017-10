Een van de zeven mooiste cafés ter wereld ligt in... Sint-Niklaas Joris Vergauwen

18u24 0 Joris Vergauwen Een marmeren toog en kermiscarrousel zijn de eyecatchers in het King George Cafe. Groen, een marmeren toog en een kermiscarrousel. Het maakt van het King George Café in Sint-Niklaas een van de zeven mooiste cafés... ter wereld. En verovert zo een plaatsje naast enkele bijzondere bars uit onder meer Shanghai en Melbourne. Drie jaar geleden sleepte King George - ook een creatief bureau - al een prijs in de wacht met de inrichting van een winkel.

Bij de uitreiking van de 'World Interior Awards' in februari in Londen is het zitje van Nicolas Block van creatief bureau King George al gereserveerd. Opnieuw, want ook in 2014 haalden ze er al de finale, toen met hun winkelinrichting voor de Concept Fashion Store in Lochristi.



Block vertrok er toen met de prestigieuze 'World Interior Award' op zak en kaapte de prijs weg voor de neus van winkels Max Mara in Milaan, Oscar de la Renta in Londen en Lafayette in Peking.

Deze keer is King George een van de zeven finalisten in de categorie 'Best Interior Cafe', met hun eigen King George Café in de Driekoningenstraat in Sint-Niklaas. Het bijzondere café neemt het in de finale op tegen zes designcafés uit wereldsteden als Shanghai en Melbourne, met als inzet een award die het knapst ingerichte café ter wereld bekroont. "Een hele eer is dit. Zie het als de Oscars van de internationale interieurwereld. Dat we bij de laatste zeven zitten uit enkele honderden inzendingen is een enorm compliment. Ons café is ons paradepaardje", aldus Block.

1.000 vierkante meter

De bijzondere bar maakt deel uit van de gebouwen van het creatieve agentschap King George of 'The Mad Creative Agency' zoals ze zichzelf omschrijven. Het pand is een voormalige tapijtfabriek van 1.000 vierkante meter groot, waar ook kantoor- en vergaderruimtes en een evenementenhal zijn ondergebracht. Die worden ook verhuurd. Het geheel werd pas een jaar geleden geopend. (lees door onder de foto)

Joris Vergauwen Nicolas Block en zijn partner Liesbeth Van Wachbeke.

Levende showroom

"We wilden heel bewust iets helemaal anders doen dan wat vandaag gangbaar is. Je ziet nu heel vaak Scandinavisch design, met witte muren en lichte houtsoorten. Wij hebben gekozen om veel kleur te brengen, in combinatie met veel verschillende materialen. We zijn gespecialiseerd in design, interieur en food. Het café is opgevat als een levende showroom, waar je heel wat spullen van onze klanten kan ontdekken." Eyecatchers zijn de marmeren toog, de carrousel die als een kermisattractie boven de toog hangt en de groene inkleding vooraan.

Er in de late uurtjes vertoeven is er helaas niet bij. Het King George Cafe is open van 10 tot 18 uur, van maandag tot en met vrijdag. Tussen de middag is de plek erg in trek voor een lunch. En alsmaar meer wordt de locatie ook geboekt als eventlocatie, door bedrijven én particulieren.



Of de jury van de World Interior Awards volledig op de knieën gaat voor het King George Café wordt duidelijk in februari. "Het valt af te wachten of we deze keer opnieuw mogen juichen in Londen. De concurrentie is niet mals. Maar sowieso is het al een geweldige opsteker om te beseffen dat we met ons interieur iets bijzonders gecreëerd hebben dat wereldwijd zijn gelijke niet kent", aldus Nicolas Block. Info: www.kinggeorgecafe.be.

