Een van de meest gezochte terreurverdachten van ons land opgepakt

Mohamed Saouti (46), de derde verdachte die begin juli bij het oprollen van een terreurcel in Anderlecht wist te ontkomen, is na een vlucht van drie maanden gevat in Marokko. Dat meldt vrt news.

Na huiszoekingen in de buurt van Rijsel en in Anderlecht begin juli werden twee broers, Akim (40) en Khalid (37) Saouti, aangehouden. Een derde verdachte kon ontsnappen. Sindsdien was de politie koortsachtig op zoek naar hem. Gevreesd werd dat hij eventueel een terreuraanslag zou beramen. Mohamed Saouti is onder meer gekend bij de politie voor carjackings en gewapende overvallen. Hij is ook de broer van de voor terrorisme veroordeelde Saïd Saouti, lid van de Brusselse motorclub Kamikaze Riders.

De politie trof deze zomer in de bewuste garagebox in Anderlecht niet alleen zware wapens aan - verschillende kalasjnikovs, vier ontstekingsmechanismen, een riot gun, drie handvuurwapens met munitie - maar ook, twee kogelwerende vesten, een blauw zwaailicht, een uniform van een veiligheidsagentschap, twee politie-uniformen en een uniform van de Civiele Bescherming. Er waren aanwijzingen dat de Saouti's plannen hadden voor een terreuraanslag.

België zal waarschijnlijk om de uitlevering van Mohamed Saouti vragen. Maar omdat hij geen dubbele nationaliteit heeft, is het te betwijfelen of Marokko op die vraag zal ingaan. Saouti zal dan waarschijnlijk daar een proces krijgen. Hij werd al begin oktober opgepakt in Marokko. Het is niet duidelijk of dat gebeurde in het kader van het Belgische aanhoudingsbevel, of vanwege feiten in een Marokkaans dossier.