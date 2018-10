Een van de daders van aanslag in Brussel opnieuw in cel wegens niet-naleven van voorwaarden AW

19 oktober 2018

16u22

Bron: Belga 0 Ibrahim Abrini -een van de daders van de aanslag op Brussels Airport en jongere broer van Mohamed Abrini- zit opnieuw in de gevangenis nadat hij de voorwaarden van zijn vrijlating niet had nageleefd. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

De jongere broer van Mohamed Abrini werd in verdenking gesteld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, in het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Hij was eerder al tweemaal vrijgelaten onder voorwaarden, maar schond die voorwaarden beide keren.



Mohamed Abrini is één van de terroristen die de aanslag pleegde op de luchthaven Brussels Airport, op 22 maart 2016. De maanden voordien werd de man al intensief opgespoord omdat hij ook betrokken was bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. In maart 2016 werd ook zijn broer Ibrahim in verdenking gesteld in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs omdat het Belgische gerecht vermoedde dat hij zijn broer in de maanden na de aanslagen in Parijs had helpen onderduiken.

Voorwaarden geschonden

Ibrahim Abrini werd vrijgelaten onder voorwaarden maar op 20 juni 2016 vloog hij opnieuw in de cel omdat hij de voorwaarden van die vrijlating niet had nageleefd. Niet alleen zou Ibrahim Abrini zijn broer Mohamed zijn gaan opzoeken in de gevangenis, nadat die op 8 april 2016 was opgepakt, op zijn computer zou ook jihadistische propaganda gevonden zijn.



Een klein jaar na die nieuwe arrestatie, in juni 2017, was de man opnieuw onder voorwaarden vrijgelaten maar eerder deze week werd die opnieuw ingetrokken omdat hij verschillende voorwaarden niet heeft nageleefd.