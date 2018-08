Eén vallende ster per minuut vannacht? Bewolking dreigt roet in het eten te gooien JM/KG/SVM

12 augustus 2018

16u46

Bron: Meteovista/Belga/Koninklijke Sterrenwacht 2 Vannacht bereikt het spektakel aan de hemel een hoogtepunt. Per uur zouden zeventig tot tachtig sterren moeten vallen. Helaas dreigt de bewolking roet in het eten te gooien. Wie toch enkele meteoren wil spotten, trekt volgens Meteovista het best naar de oostkantons of de Gaume (het meest zuidelijke hoekje van het land; nvdr). Daar is de kans op opklaringen het grootst en zijn veel aardedonkere plekken te vinden.

Vanavond neemt in het westen en centrum de bewolking al toe. Deze nacht wordt het er niet beter op, het zal zelfs op steeds meer plaatsen gaan regenen. En dat terwijl de climax normaal gezien om 3.30 uur had moeten volgen.

Wie toch zijn/haar kans wil wagen, moet op dat tijdstip naar het noordoosten kijken. "De vallende sterren lijken vanaf een punt op ongeveer twee derde tussen de horizon en het hoogste punt aan de hemel op ons af te komen. Je moet je hoofd dus vrij ver naar boven richten om dit punt te zien", aldus Meteovista.

De omstandigheden leken vooraf nochtans perfect. Omdat het vannacht nieuwe maan is, zal het bijvoorbeeld extra donker zijn. "En dan zou er op het moment van maximale activiteit wel zeker één meteoor per minuut te zien zijn", aldus de Koninklijke Sterrenwacht van België.

Niet groter dan zandkorrel

De Perseïden-meteorenzwerm is een wolk van kleine stofdeeltjes die achtergelaten wordt door de komeet Swift-Tuttle. De meeste deeltjes zijn niet groter dan een zandkorrel.

Elke zomer kruist de aarde de baan van de komeet, waardoor er ook stofdeeltjes in contact komen met onze atmosfeer. Wanneer ze botsen met onze dampkring, branden ze op en ontstaat er een korte lichtstreep die wij vanaf aarde waarnemen als een vallende ster.

De naam van de Perseïden wordt ontleend aan het sterrenbeeld Perseus, dat je 's nachts in het noordoosten van de hemel ziet opduiken. Vanuit ons perspectief lijkt het alsof de meteoren vanuit het sterrenbeeld voortkomen, hoewel dat slechts gezichtsbedrog is. Omdat de meteoren zich zo ver weg bevinden, lijken ze allemaal uit hetzelfde punt te vertrekken, terwijl ze in feite in een parallelle baan vliegen.