Een vaderschapsonderzoek, hoe werkt dat juist?

Koning Albert II trok in mei dit jaar in alle discretie naar het Brusselse Erasmusziekenhuis om er DNA te laten afnemen. Met het staal dat hij daar liet afnemen kan de expert het genetisch profiel van Albert vergelijken met een DNA-staal van Delphine Boël, om zo het biologisch verwantschap tussen de twee te bevestigen of ontkennen. Na het verwerpen van de Cassatieberoepen van de Koning , zullen de resultaten van dat verwantschapsonderzoek binnenkort bekendgemaakt worden. Hoe verloopt zo’n onderzoek, wat kost het en is het betrouwbaar?