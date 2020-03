Een 'proper' debat in de Kamer, dat gebeurt zo

19 maart 2020

Ook in de Kamer van Volksvertegenwoordigers nemen ze maatregelen tegen het coronavirus. Hoewel het Het verhoogde spreekgestoelte, vanwaar de politici de Senaat toespreken, is een plaats waar heel wat passage is. Om te voorkomen dat ze elkaar via het meubel besmetten, wordt het na iedere spreker grondig gereinigd.