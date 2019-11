Een overzicht van de federale stoelendans: wie nam van wie het stokje over? tvc

30 november 2019

18u45

Bron: Belga 0 Als kersvers minister van Buitenlandse Zaken en Defensie is Philippe Goffin (MR) de laatste nieuwe deelnemer aan de federale stoelendans die al sinds eind vorig jaar aan de gang is. De reshuffle begon eind vorig jaar na het vertrek van de N-VA-mandatarissen, en raakte na de lokale en federale verkiezingen in een stroomversnelling. Een overzicht.

Van de zeventien ministers en staatssecretarissen die in oktober 2014 deel uitmaakten van de federale regering van premier Charles Michel, zijn er nog welgeteld zes op post: Alexander De Croo, Maggie De Block, Koen Geens, Pieter De Crem, Daniel Bacquelaine en Marie Christine Marghem zijn er van bij het begin bij.

De regering werd al van in de beginperiode geconfronteerd met een aantal vervangingen, vooral bij MR. Zo werd Sophie Wilmès minister van Begroting ter vervanging van Hervé Jamar, werd François Bellot minister van Mobiliteit na het ontslag van Jacqueline Galant en verving Denis Ducarme Willy Borsus op Landbouw.

Bij Open Vld werd staatssecretaris voor Noordzee en Sociale Fraude Bart Tommelein na zijn vertrek naar de Vlaamse regering vervangen door Philippe De Backer, bij N-VA gaf staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs de fakkel door aan Zuhal Demir.

Onenigheid

Eind vorig jaar viel het doek over de regering-Michel. De N-VA-mandatarissen gaven er de brui aan na stevige onenigheid met de coalitiepartners over het VN-migratiepact. Exit minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Defensie Sander Loones (die nog maar pas was aangesteld als de vervanger van Steven Vandeput), minister van Financiën Johan Van Overtveldt, staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir.

De bevoegdheden werden overgenomen door de overblijvers, wat hier en daar een herschikking met zich meebracht. Zo werd staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) gepromoveerd tot minister van Binnenlandse Zaken, nam Alexander De Croo (Open Vld) Financiën over en kreeg Philippe De Backer (Open Vld) er de posten Digitale Agenda, Telecom en Post bij. Maggie De Block (Open Vld) nam Asiel en Migratie bij haar portefeuille van Volksgezondheid, Didier Reynders (MR) werd naast Buitenlandse Zaken ook bevoegd voor Defensie.

Tweede ronde

Na de verkiezingen op 26 mei volgde de tweede ronde van de stoelendans. Heel wat federale mandatarissen raakten verkozen op een ander niveau, en moesten de regering dus vaarwel zeggen.

Zo werd CD&V'er Kris Peeters Europarlementslid, waarna zijn portefeuilles Werk en Economie naar partijvoorzitter Wouter Beke gingen. Die werd even later echter Vlaams minister. Sindsdien neemt Nathalie Muylle de honneurs waar.

Premier Charles Michel (MR) werd dan weer voorzitter van de Europese Raad. Hij gaf het stokje een tijdje geleden door aan partijgenote Sophie Wilmès, die daarvoor minister van Begroting was. Kamerlid David Clarinval kwam haar vervangen. De laatste in het rijtje is Didier Reynders, die aan de slag gaat als Eurocommissaris voor Justitie. Philippe Goffin komt in zijn plaats. Hij legde deze namiddag de eed af op het paleis. Goffin krijgt Defensie en Buitenlandse Zaken, maar moet Europese Zaken overlaten aan CD&V-vicepremier en minister van Justitie Koen Geens.

Daarmee lijkt de herschikkingsronde voorlopig ten einde: al wie verkozen was voor een ander mandaat, is intussen vervangen. Maar zicht op een nieuwe federale regering is er voorlopig niet.