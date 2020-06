Een op vijf patiënten ondervindt hinder van uitgestelde zorg SVM

05 juni 2020

21u42

Bron: Belga 0 Twintig procent van de patiënten ondervindt hinder van de uitgestelde zorg voor de eigen gezondheid. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een studie van de KU Leuven en de Waalse tegenhanger UCL. Daarbij werden de bijkomstige effecten van de coronacrisis onder de loep genomen.

In totaal werden 2.000 mensen bevraagd. Het onderzoek duurt nog tot het einde van deze maand, maar de gevolgen van af- of uitstel van zorg tijdens de coronacrisis zijn nu al bekend. Een op de vijf patiënten geeft aan dat zijn of haar gezondheid de voorbije drie maanden verslechterde. Bij vijftien procent gaat het zelfs om een sterke achteruitgang.

Negen op de tien respondenten gaven aan dat hun afspraak geannuleerd werd door de coronacrisis. In de helft van de gevallen ging het om een bezoek bij een specialist, in twintig procent bij een huisarts. Vaak ging het initiatief uit van de gezondheidswerkers, maar patiënten bleven ook zelf weg uit angst om besmet te worden.

Telefonische consultatie

Twee op de drie ondervraagden hebben tijdens de coronacrisis enkel bij ernstige problemen een arts gecontacteerd. Tien procent wilde niet verder gaan dan een telefonische consultatie.

Veertig procent verklaarde tijdens de voorbije maanden geconfronteerd te zijn met een nieuw gezondheidsprobleem waarvoor ze in niet-coronatijden een specialist zouden raadplegen. Nu hebben ze dat niet gedaan. Slechts een kwart van de geannuleerde afspraken kreeg een nieuwe datum.