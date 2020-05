Eén op vier slachtoffer of getuige van agressie tijdens eerste fase van lockdown SVM

13 mei 2020

14u37

Bron: Belga 2 Tijdens de eerste fase van de lockdown is één op de vier personen die deelnamen aan een onderzoek van de Gentse universiteit slachtoffer of getuige geweest van geweld. "Minder dan één op vier slachtoffers zocht professionele hulp en bijna niemand meldde het geweld bij de politie", stelt de UGent in een persbericht.

Een interdisciplinair onderzoeksteam van de UGent onderzocht de impact van de coronamaatregelen op relaties, stress en agressie bij mensen van zestien jaar en ouder. Tussen 13 en 27 april werden 4.047 Belgen bevraagd. Drie kwart van de deelnemers waren vrouwen.

Vooral (ex)-partner

"Vrouwen en mannen zijn in dezelfde mate slachtoffer van fysiek en seksueel geweld (2 à 3 procent voor zowel vrouwen als mannen), maar vrouwen zijn vaker slachtoffer van psychisch geweld dan mannen (21 procent van de vrouwen tegenover 15 procent van de mannen). Psychisch geweld scoort niet alleen in cijfers hoog, maar ook de impact van het geweld valt de slachtoffers zwaar. Meer dan vier op de tien deelnemers gaven immers aan dat psychologisch geweld de grootste impact op hen had", zegt de universiteit.

De partner of ex-partner wordt het vaakst als de pleger van het geweld aangeduid. “Maar ook veel (plus)kinderen bezondigen zich aan fysiek geweld (30 procent). In 60 procent van de situaties zijn het echter net die kinderen die het slachtoffer zijn.”

Verborgen voor directe omgeving

Eén op de drie slachtoffers houdt het geweld verborgen voor de directe omgeving, 77 procent zocht geen professionele hulp. "Slachtoffers beschouwen de lockdown niet als de grootste drempel om hulp te zoeken”, klinkt het. “Het merendeel heeft er geen nood aan omdat ze het geweld niet ernstig genoeg vinden. Ruim één op de tien is overtuigd dat die hulp niets gaat veranderen. Slachtoffers die wel aan de alarmbel trokken, klopten vooral aan bij de geestelijke gezondheidszorg of hun huisarts. Slechts 4 procent stapte naar de politie.”

Meer dan 6 procent van de deelnemers gaf gedurende het onderzoek aan dat ze suïcidale gedachten hadden in de eerste vier weken van de coronamaatregelen. Voor ongeveer de helft van hen was het de eerste keer dat ze die gedachten hadden.

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.