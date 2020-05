Eén op vier ergert zich aan wie winkelt zonder mondmasker LH

30 mei 2020

12u04

Bron: Belga 8 Een kwart van de Vlamingen vindt het problematisch tot zeer problematisch dat mensen geen mondmasker dragen in winkels en supermarkten. Dat blijkt uit een bevraging van Ipsos in opdracht van Het Nieuwsblad.

Veertig procent van de bevraagden zegt zelf wel een masker te dragen in winkels. Een kwart draagt er dan weer nergens een.

De spanningen tussen voor- en tegenstanders van maskers nemen toe, leert de bevraging. Psychologe Elke Van Hoof vindt dat geen verrassing. "Voor een deel van de bevolking is het masker een symbool geworden van voorbeeldig gedrag. Maar ze impliceren zo tegelijk wel dat wie geen masker draagt, het niet zo nauw neemt met de regels".



Wie het openbaar vervoer neemt, móét een mondmasker dragen. Daarnaast wordt het gebruik van mondmaskers “sterk aangeraden” op plaatsen waar het moeilijk is om voldoende afstand van elkaar te houden. Ook viroloog Steven Van Gucht vindt het een goed idee om in die situaties een mondmasker te dragen, liet hij eerdere deze maand optekenen.

Oproep vakbonden

De christelijke vakbond ACV Puls vroeg deze week nog extra maatregelen komen om het winkelpersoneel te beschermen, waaronder het verplichten van mondmaskers voor klanten in de winkel. Ook de socialistische vakbond BBTK riep alle klanten op dit altijd te dragen als men gaat winkelen.



