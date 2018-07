Een op tien bestuurders blaast positief bij BOB-controle in Brussel: hoger alcoholgehalte op het einde van de nacht bvb

01 juli 2018

13u22

Bron: Belga 2 Bij een controleactie tegen alcohol in Brussel heeft in de afgelopen nacht een op de tien gecontroleerde bestuurders positief geblazen. Dat meldt het kabinet van Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheidsbeleid. Vooral op het einde van de nacht ligt het alcoholgehalte hoger bij de bestuurders die positief blazen.

De actie in het kader van de zomerbobcampagne vond plaats in de politiezone Marlow, met de gemeenten Oudergem, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde. Er werden de hele nacht een 300-tal voertuigen gecontroleerd. Daarbij bliezen 37 bestuurders positief. Tien bestuurders mochten meteen hun rijbewijs inleveren, de 27 anderen kregen een gewoon proces-verbaal of onmiddellijke inning. De hoogst gemeten waarde alcohol in het bloed bedroeg 1,08 promille.

Verder stelde de politie veertien 14 verkeersovertredingen vast, bijvoorbeeld het niet dragen van de gordel. Eén voertuig was niet verzekerd en er was ook één bestuurlijke aanhouding.

"Brussel is de Far West niet. We voeren samen met de politiezones meer controles uit om al wie respectloos rondrijdt uit het Brusselse verkeer te halen", reageert Debaets. "We betalen jaarlijks voor elke Brusselse politiezone nieuw controlemateriaal. Dat werpt zijn vruchten af zoals de controle van afgelopen nacht heeft bewezen."

Alcoholslot

Net vandaag zijn er nieuwe regels aangekondigd wat alcohol achter het stuur betreft. Bestuurders die betrapt worden met een alcoholgehalte van 1,8 promille (tien glazen in twee uur) of meer, zullen verplicht een alcoholslot moeten laten installeren in hun wagen.