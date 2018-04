Eén op negen bestuurders dronken, een op vier te snel in Roeselare TT

01 april 2018

14u36

Bron: Belga 1 De politiezone Riho, in de regio Roeselare, heeft afgelopen nacht gecontroleerd op rijden onder invloed en overdreven snelheid. Eén op de negen bestuurders reed onder invloed, bijna één op de vier reed te snel.

De zone Riho voerde snelheidscontroles uit in Hooglede. Er werden 331 bestuurders gecontroleerd.

Daarvan reden er 75 te snel, ofwel 22,65 procent. Van twee bestuurders werd het rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken wegens overdreven snelheid.

De politie controleerde ook op alcohol op twee verschillende plaatsen. In totaal werden 52 voertuigen gecontroleerd. Zes bestuurders hadden te diep in het glas gekeken. De helft daarvan moest meteen zijn of haar rijbewijs afgeven voor 15 dagen.

Vorige week raakte nog bekend dat West-Vlamingen qua overmatig alcoholgebruik achter het stuur het slechtst scoren in Vlaanderen.