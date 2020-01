Eén op drie minderjarigen kocht ooit al krasbiljet HLA

18 januari 2020

Bron: VAD, De Standaard 0 VAD (Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs) organiseert elk schooljaar een bevraging bij 7.500 leerlingen uit het secundair onderwijs, over de thema’s roken, alcohol, psychoactieve medicatie, illegale drugs, gokken en gamen. Uit de resultaten van het schooljaar 2017-2018 blijkt dat één op drie jongeren een krasbiljet kochten voor hun achttiende verjaardag.

Alle soorten gokspelen zijn verboden voor minderjarigen. Vanaf hun achttiende verjaardag mogen jongeren op de lotto spelen, een krasbiljet kopen of deelnemen aan weddenschappen. Om online te gokken, het casino te bezoeken of te pokeren voor geld moeten jongeren wachten tot hun eenentwintigste verjaardag.

Dat leeftijdsverbod houdt jongeren niet tegen om op de lotto te spelen of een krasbiljet te kopen, blijkt uit de cijfers van het VAD. 27 procent van de veertienjarigen kocht ooit al een krasbiljet. Bij de vijftienjarigen stijgt dat aantal tot 33 procent. Ook met de lotto wachten heel wat jongeren niet tot ze meerderjarig zijn. Tegen hun achttiende verjaardag speelden maar liefst één op vijf Vlaamse jongeren al minstens één keer op de lotto.

Slechts 0,8 procent speelt regelmatig

Het VAD vindt het opvallend dat de spelen van de Nationale Loterij al “goed ingeburgerd zijn op jonge leeftijd”. Directeur Katleen Peleman waarschuwt in De Standaard dat de spelen van de Nationale Loterij als opstapje kunnen dienen naar andere gokspelen zoals sportweddenschappen. Voor het VAD zijn krasbiljetten en andere lottoproducten niet onschuldig. “We zien dat mensen er evengoed verslaafd aan kunnen zijn”, zegt Peleman.

De resultaten van de VAD-bevraging wijzen niet op een probleem volgens de Nationale Loterij. De meeste jongeren die al in contact kwamen met hun producten, deden dat “ooit”. Slechts 0,8 procent geeft aan “regelmatig” mee te spelen. “We weten dat regelmaat kan leiden tot gokverslaving. Dat is hier niet het geval. Er is een groot verschil tussen ooit eens spelen en regelmatig spelen”, nuanceert woordvoerder Joke Vermoere de cijfers.