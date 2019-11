Een op de zeven thuislozen in Brussel is jonger dan 18 jaar AW

27 november 2019

18u07

Bron: Belga 1 Een opvallende trend bij de dak- en thuislozenpopulatie in Brussel is de toename van het aantal kinderen en tieners. Volgens de recentste telling is een op de zeven Brusselse dak- of thuislozen jonger dan 18 jaar.

"Dit is een erg onrustwekkende evolutie", stelt Birger Blancke vast. Blancke is directeur van de Bico Federatie, die de onthaalhuizen en de begeleidings- en hulpverleningsdiensten ten voordele van personen in moeilijkheden en dak- en thuislozen vertegenwoordigt. Een en ander wordt gelinkt aan de groeiende armoedeproblematiek in onze grootsteden.

De recentste telling van Bruss'Help (vroeger la Strada) in de nacht van 5 november 2018 leidde tot de vaststelling dat van de 4.187 dak- en thuislozen er bijna 15 procent (of een op de zeven) jonger dan achttien zijn. Dat betekent dat ze geen woning hebben of verblijven in een ongeschikte woning.

Week van de Brusselse Thuislozenzorg

De Week van de Brusselse Thuislozenzorg wordt sinds 2000 jaarlijks georganiseerd en heeft als doel de contacten tussen de Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire voorzieningen in de thuislozenzorg te bevorderen, maar ook een brug te slaan naar andere sectoren die met dezelfde doelgroep of dezelfde problematieken worden geconfronteerd.

Voor de editie 2019 hebben de organisatoren van de Week van de Brusselse Thuislozenzorg beslist om in te zoomen op de problematiek van de thuisloze jongeren. Zo openen 39 instellingen uit de thuislozenzorg en de jeugdhulpverlening van 25 tot 29 november hun deuren voor de maatschappelijk werkers die meer willen vernemen over het reilen en zeilen van de verschillende organisaties en over het werk van hun collega's.

Studiedag

Bovendien wordt morgen een studiedag met als thema "Dakloze kinderen nu, welke burgers morgen?" georganiseerd, waarop debatten, lezingen en discussies plaatsvinden. Er zijn al 140 mensen uit de Brusselse sociale sector ingeschreven. Alles verloopt in het Frans en het Nederlands, maar er wordt simultaanvertaling voorzien.

