Eén op de zeven flitspalen in Vlaanderen werkt niet lva

13 april 2019

05u46

Bron: Belga 1 Eén op de zeven flitspalen (15 procent) in Vlaanderen werkt niet. In Brussel is het nog erger gesteld. Daar flitsen 27 van de 95 palen (28 procent) nooit, schrijft Het Nieuwsblad zaterdag.

Langs de Vlaamse gewest- en autosnelwegen staan er vandaag exact 1.281 flitspalen. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) werkt ongeveer 85 procent daarvan. Vier jaar geleden werkten nog drie op de tien flitspalen niet. Welke flitspalen momenteel niet flitsen in Vlaanderen, daar wordt niet over ­gecommuniceerd. Maar een aantal, onder meer langs de Vilvoordsesteenweg in ­Meise, zijn al een paar jaar buiten gebruik.

Het record van 'niet flitsende flitser' in ons land staat op naam van de flitspaal aan de Lambermontlaan in Brussel, een tweevaksbaan onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest, waar een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur geldt. Die ­camera is nu precies tien jaar defect. Alles samen werken 27 van de 95 camera's in de hoofdstad niet meer. Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) belooft dat "95 procent" tegen de zomer weer zal werken.