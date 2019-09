Een op de zes werknemers met jonge kinderen neemt op eerste schooldag verlof SPS

02 september 2019

14u15

Bron: Belga 0 Ongeveer 16 procent van de werknemers met kinderen tussen 5 en 12 jaar nam vandaag verlof op de eerste schooldag. Dat blijkt uit een analyse die humanresourcesspecialist Attentia maakte van zijn klantenbestand.

Nog volgens Attentia nemen vooral moeders verlof op de eerste schooldag. Ook al was er bij de mannen een stijgende trend merkbaar van 2015 tot 2017, sinds 2018 blijven de afwezigheidscijfers in die groep hangen rond de 5 procent. Bij vrouwen is dat 11 procent.

De steekproef is van toepassing op 22.458 werknemers uit het klantenbestand van Attentia met kinderen tussen 5 en 12 jaar.