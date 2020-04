Een op de zes test positief in woonzorgcentra, tot 15 procent heeft geen enkel symptoom HAA TT

15 april 2020

12u09

Bron: Belga 0 De afgelopen dagen zijn bijna 11.000 bewoners en personeelsleden van woonzorgcentra getest op het coronavirus. Zeventien procent bleek inderdaad besmet, zo meldden de interfederale woordvoerders op de dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Daarvan blijkt tot 15 procent geen enkel symptoom te vertonen, zo bleek deze namiddag in de Kamer.

Er werden sinds 10 april in totaal 10.872 tests uitgevoerd in 94 woonzorgcentra: 5.202 op rusthuisbewoners en 5.669 op personeelsleden. Van de bewoners bleek 20 procent besmet met het coronavirus, bij de personeelsleden ging het om 14 procent. In totaal waren er zo 1.837 positieve tests. In Vlaanderen werden ongeveer 7.000 testen uitgevoerd: er werden 2.129 zorgverleners getest, waarvan in totaal 16 procent positief was. Van 4.932 geteste bewoners in woonzorgcentra in Vlaanderen is 20 procent besmet met COVID-19.

De komende weken volgen nog ongeveer 200.000 testen in de woonzorgcentra: 121.000 in Vlaanderen, 67.000 in Wallonië en 20.000 in Brussel. Ook de Duitstalige Gemeenschap krijgt testen.

Tussen de 10 en de 15 procent van de personen in de woonzorgcentra die positief getest hebben op het coronavirus, is asymptomatisch, zei minister Philippe De Backer (Open Vld) later ook in de commissie Volksgezondheid van de Kamer. Omgekeerd testte in Vlaanderen bij de personen met voorafgaande symptomen meer dan de helft negatief.

De minister zei dat nog niet alle verdeelde testkits gebruikt zijn. De deelstaten staan in voor de coördinatie met de artsen op het terrein en bepalen welke centra prioritair getest worden.

CdH-Kamerlid Cathérine Fonck merkte op dat er onvoldoende testen voorzien zijn, volgens haar zijn er voor Wallonië alleen 130.000 tests nodig. Ook Sophie Rohonyi (DéFI) merkte op dat er volgens rusthuisfederaties te weinig testen zijn. En ook Nawal Farih (CD&V) zei dat woonzorgcentra haar zeggen dat ze nog geen testen hebben ontvangen.

