Eén op de vijf horecazaken blijft maandag dicht RL

07 juni 2020

04u43

Bron: Belga 0 Hoewel het van de Nationale Veiligheidsraad mag, zal toch 1 op de 5 horecazaken maandag de deuren gesloten houden. Dat blijkt uit een rondvraag van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij 1.800 horecazaken, zo staat te lezen in De Zondag.

Vanaf maandag mogen de cafés en restaurants hun deuren opnieuw openen. Toch zal 1 op de 5 dit niet doen. De zaken kunnen de veiligheidsmaatregelen niet naleven, vrezen dat ze geen klanten zullen zien of dat ze nog niet rendabel zullen zijn. "Veel uitbaters vinden de maatregelen in ons land te streng", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. "Vooral de 1,5 meter afstand tussen de tafels, de verplichte mondmaskers voor het personeel en het feit dat ze later dan in de buurlanden mogen heropstarten, vinden ze nogal strikt."

Van de zaken die toch zullen openen, zal 90 procent verlies lijden. "De zaakvoerders verwachten de helft van hun klanten, terwijl ze minstens 70 procent nodig hebben om uit de kosten te geraken. Nu al vreest een kwart van de uitbaters deze crisis niet te overleven. Nog eens 25 procent vreest dat ze in de gevarenzone zitten en bijkomende steun absoluut nodig hebben om een faillissement af te wenden."

Die steun komt er. Om de horeca te helpen, besliste de superkern zaterdag om de btw op niet-alcoholische dranken tot eind dit jaar te verlagen naar 6 procent. Ook loopt het systeem van tijdelijke werkloosheid tot eind dit jaar door. "Maar het belangrijkste voor ons is dat het overbruggingsrecht wordt verlengd tot 31 augustus, en mogelijk zelfs tot en met 31 december", reageert Christine Mattheeuws grotendeels tevreden op de beslissingen.

