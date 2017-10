Een op de vijf Belgen loopt risico op armoede ADN

12u44

Bron: Belga

In België lopen 2,33 miljoen mensen het risico op armoede of sociale uitsluiting, of 20,7 procent van de totale bevolking. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat voor 2016. In 2008 ging het om 2,19 miljoen Belgen, of toen 20,8 procent van de bevolking. België scoort iets beter dan het Europees gemiddelde, dat op 23,4 procent van de bevolking ligt.

Na drie opeenvolgende jaren van toename tussen 2009 en 2012, tot bijna 25 procent, is het aantal mensen met risico op armoede of sociale uitsluiting in Europa sindsdien blijven dalen tot 23,4 procent vorig jaar. Het gaat om mensen in financiële armoede, in een situatie van ernstige materiële tekortkoming of in gezinnen waar niet of nauwelijks gewerkt wordt.

In Europa scoren Bulgarije (40,4 procent), Roemenië (38,8 procent) en Griekenland (35,6 procent) het slechtst. De kleinste kans op armoede werd vastgesteld in Tsjechië (13,3 procent), Finland (16,6 procent), Denemarken (16,7 procent) en Nederland (16,8 procent).

Wanneer enkel gekeken wordt naar de categorie van mensen in gezinnen waar niet of nauwelijks gewerkt wordt, dan scoort België erg slecht. We staan met 14,6 procent van de bevolking tussen 0 en 59 jaar op de vierde plaats, na Ierland (19,2 procent), Griekenland (17,2 procent) en Spanje (14,9 procent). In 2008 bedroeg het percentage voor België nog 11,7 procent. De beste scores waren voor Estland (5,8 procent), Polen (6,4 procent) en Slovakije (6,5 procent).

