Een op de vier topbestuurders van bedrijven op Brusselse beurs is een vrouw lva

23 juni 2018

05u43

Bron: Belga 0 Het percentage vrouwen in de raden van bestuur van de bedrijven die op Euronext Brussel noteren, overschrijdt voor het eerst 25 procent. Dat blijkt uit de bestuurdersenquête van De Tijd en L'Echo. Veertien van de 124 betrokken ondernemingen (11 procent) hebben echter geen enkele vrouwelijke bestuurder.

Om de twee jaar maakt De Tijd een rangschikking van de bestuurders van de ondernemingen die op de Brusselse beurs noteren. Ze krijgen punten naargelang de omvang van het bedrijf waarin ze zetelen en de rol die ze er spelen.

De invoering van de quota die beursgenoteerde bedrijven verplichten om op termijn minstens een derde vrouwelijke bestuurders te hebben, is in de resultaten duidelijk zichtbaar. Tien jaar geleden was slechts 7 procent van de bestuurders een vrouw. Het aandeel vrouwen is sindsdien bijna verviervoudigd (27,3 procent). Ook aan de top zet de vervrouwelijking door. In 2008 was de top 20 van de rangschikking volledig mannelijk. Vandaag is een op de vier topbestuurders een vrouw.

Rangschikking

De machtigste vrouw is Evelyn du Monceau (7de), door mandaten zoals het voorzitterschap van de farmagroep UCB en zitjes bij de chemiegroep Solvay en Tubize, de familiale holding boven UCB. Du Monceau lost Hilde Laga (8ste) - voorzitster van Gimv en bestuurder bij Barco, Agfa-Gevaert en Greenyard - af als machtigste vrouw.

Aan de top van de rangschikking staat dit jaar Philippe Vlerick. Hij is de ondervoorzitter van KBC en heeft zitjes bij het biotechbedrijf Thrombogenics, de gastankerrederij Exmar, de fotodienstengroep Smartphoto en de koeltorenbouwer Hamon.