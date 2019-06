Eén op de vier jonge bestuurders kreeg voorbije jaar verkeersboete, vooral voor te hoge snelheid kg

25 juni 2019

06u10

Bron: Belga 0 Liefst 27 procent van de Belgische bestuurders tussen 18 en 30 jaar heeft het voorbije jaar een verkeersboete gekregen. Onder hen kreeg 6 procent er zelfs meerdere. In de meeste gevallen gaat het om snelheidsovertredingen, gevolgd door boetes voor fout parkeren en het gebruik van de gsm achter het stuur. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Vias institute.

Bestuurders tussen 18 en 30 jaar komen twee keer vaker voor in ongevallen met doden en gewonden ten opzichte van de rest van de bevolking. De statistieken vertonen de laatste jaren een dalende trend, maar toch nemen verschillende jongeren nog te veel risico's achter het stuur, blijkt uit de enquête. Meer dan één op de vier jonge bestuurders (27 procent) heeft ten minste één boete gekregen in het afgelopen jaar.



In Brussel (37 procent) en in Wallonië (34 procent) ligt het percentage hoger dan in Vlaanderen (21 procent) terwijl de pakkans volgens Vias institute veel groter is in Vlaanderen. Van degenen die beboet zijn, kreeg 5 procent van de Vlaamse jonge bestuurders, 7 procent van de Waalse en 12 procent van de Brusselse jonge bestuurders zelfs verschillende boetes.

Te snel

De meeste jonge bestuurders kregen een boete voor overdreven snelheid (61 procent), fout parkeren (32 procent) of het gebruik van de gsm achter het stuur (10 procent). Vias institute stelt ook vast dat het niet respecteren van de voorrangsregels of door het rode licht rijden meer geverbaliseerd wordt in Brussel (22 procent) dan in Wallonië (4 procent) en Vlaanderen (6 procent). "De stedelijke omgeving, met ontzettend veel kruispunten, verklaart dit verschil", zegt Stef Willems van Vias institute.



De grootste regionale verschillen zijn terug te vinden bij het rijden onder invloed van alcohol en drugs. In Wallonië geeft één op de zeven jongeren aan gereden te hebben nadat ze alcohol gedronken hebben. Dat is twee keer meer dan de Vlaamse jonge bestuurders en drie keer meer dan de Brusselse jongeren. Rijden onder invloed van drugs lijkt in Brussel (7 procent) een groter probleem te zijn dan in Vlaanderen (4 procent) en Wallonië (2 procent).

Meer mannen hadden ongeval dan vrouwen

Meer dan 1 op de 4 jongeren (27 procent) was de voorbije drie jaar betrokken in een ongeval. Deze verhouding is groter in Brussel (35 procent) dan in Wallonië en Vlaanderen (26 procent). Van degenen die een ongeval had, was er 4 procent die zelfs in meerdere ongevallen betrokken was. Er is wel een verschil tussen de mannen en de vrouwen. 32 procent van de mannen heeft een ongeval gehad ten opzichte van 22 procent van de vrouwen.

De leeftijdsgroep 18-30 jaar maakt 16 procent uit van de bevolking, maar is in totaal betrokken in 31 procent van alle letselongevallen. Ze zijn dus twee keer meer betrokken in ongevallen met doden en gewonden dan de rest van de bevolking. In 2018 waren er 11.407 letselongevallen met een jonge bestuurder tussen 18 en 30 jaar, ofwel meer dan 30 ongevallen per dag. De laatste 10 jaar was er wel een daling met 31 procent.

Vias vraagt hogere pakkans

Sinds 2007 kunnen sommige inbreuken die beginnende bestuurders begaan strenger bestraft worden. Toch stellen we nog vast dat de jongeren te veel risico’s nemen. Zo blijkt ook uit deze enquête. Karin Genoe, ceo van het Vias Institute:’’De hervorming van de rijopleiding kan zeker bijdragen om de verkeersveiligheid van jonge bestuurders in de komende jaren te verbeteren, maar we vragen dat er nog extra inspanningen worden gedaan om de pakkans voor drugs en alcohol verder te verhogen. We hopen ook dat de nieuwe regering eindelijk de nultolerantie voor beginnende bestuurders gaat invoeren.”