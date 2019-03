Eén op de vier Belgen neemt vaker trein, tram of bus om naar het werk te gaan kg

13 maart 2019

14u00

Bron: Belga 0 Steeds meer mensen zoeken alternatieve vervoersmiddelen om te pendelen. Eén Belg op de 4 heeft zijn verplaatsingsgedrag al aangepast, eenzelfde groep wil dit de komende jaren doen. Toch blijft koning auto regeren. Dat blijkt uit een enquête van verzekeraar AG Insurance.

Bijna één Belg op de vier gebruikt nu al vaker trein, tram of bus om naar het werk te gaan. Daarnaast verklaart 22 procent nu al vaker met de (elektrische) fiets te gaan en 15 procent van de Belgen doet al meer aan carpoolen dan vroeger.



Ook telewerk kan een alternatief zijn om de oververzadigde wegen te ontlasten. Al 28 procent van de werkenden werkt van thuis of van een andere locatie dan de werkplaats. Vooral 18- tot 24-jarigen maken hier vaak gebruik van, bijna één op de twee jongeren doet aan telewerk.

Vertragingen

Over het openbaar vervoer zijn pendelaars nochtans het minst tevreden (51 procent). Dat lijkt samen te hangen met vertragingen. De Belgische autopendelaar staat gemiddeld 12 minuten per dag in de file, terwijl de gemiddelde gebruiker van het openbaar vervoer 16 minuten per dag aan vertragingen verliest. Slechte verbindingen, vertragingen en afschaffingen zijn de voornaamste redenen waarom pendelaars niet van plan zijn binnenkort meer het openbaar vervoer te nemen.



De auto blijft toch het dominante vervoersmiddel van de Belg. Meer dan 60 procent van de actieve bevolking gebruikt voornamelijk de auto om zich naar zijn of haar werk te begeven. Dat terwijl meer dan 40 procent van alle autopendelaars op maximum 10 kilometer van zijn of haar werk woont. Ook bedrijfswagens blijven wijdverspreid in België.

