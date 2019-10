Eén op de tien auto's heeft slecht of niet werkende lichten KVDS

30 oktober 2019

09u21

Bron: Belga 0 Verkeer Eén op de tien bestuurders is niet in orde met de verlichting van zijn of haar voertuig. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring bij duizend voertuigen. "Slechte verlichting betekent ook gevaar voor de andere weggebruikers en dat is erg verontrustend als je weet dat meer dan 60 procent van de ongevallen gebeurt bij duisternis", stelt de mobiliteitsorganisatie.

Een positieve noot: er is wel al beterschap. Enkele jaren geleden was nog 20 procent van de voertuigen niet in orde, nu dus 10 procent. De daling is mogelijk te danken aan de waarschuwingssystemen in nieuwe auto's, die de bestuurder erop wijzen als een van de lichten niet werkt.

Problemen

Dat er niettemin nog heel wat problemen zijn, heeft volgens Touring te maken met het feit dat het voertuigenpark veroudert en mensen langer met dezelfde auto blijven rijden. De gemiddelde leeftijd van een voertuig bedroeg vorig jaar 9 jaar en 2 maanden. In 2012 was dat nog 8 jaar en 1 maand. Bovendien werden er vorig jaar niet minder dan 657.341 tweedehandsvoertuigen ingeschreven, of 100.000 meer dan nieuwe.





Jaarlijks worden zowat 400.000 voertuigen afgekeurd omwille van een gebrek aan de dimlichten. "Een gebrek aan de dimlichten voert al jaren de top vijf aan van de mankementen, ondanks de boetes die men daardoor riskeert", aldus Touring.