Eén op de drie werknemers heeft zijn baas gemist Marc Coppens

28 mei 2020

11u56 10 Telewerken is ingeburgerd, maar de meeste werknemers willen terug naar kantoor. Uit enquête bij 650 werknemers in opdracht van Tempo-Team blijkt dat 64% de collega’s heeft gemist en 36% zijn baas. Het kan nog gekker: 32% van de bevraagden geeft aan dat ze het pendelen in de files van en naar de werkplek hebben gemist. Overigens: 28% vindt het wel lekker om gewoon thuis te blijven werken.

Voormalig hoogspringer Eddy Annys is management-director bij Tempo-Team en is niet verbaasd. “Ik zie dat ook in onze organisatie veel mensen thuis werken en ik merk dat de gedrevenheid groot is, maar tegelijk vindt iedereen het ook intens en knaagt het gemis van contact met ‘echte mensen’. Veel heeft te maken met de work-life balance. Ongeveer 48% miste tijdens het thuiswerken een duidelijke scheiding tussen werk en privé. Dat ervaar ik zelf ook: mijn inwonende zoon werkt eveneens van thuis en doet dat in het bureau terwijl ik al elf weken op zijn kamer aan het werk ben.”

Nog opvallend: 57% van de thuiswerkers zegt productiever te zijn wanneer hij thuis werkt dan wanneer hij op het bedrijf werkt. “Dat is een aanvoelen, maar bij ons klopt dat ook. Onze consultants hebben tijdens deze lockdown per hoofd iets meer uitzendkrachten in vergelijking met normale omstandigheden. Eerlijk: het is verwaarloosbaar klein en onvoldoende om conclusies te trekken, maar het is wel een cijfer dat er zwart op wit staat.”

Ten slotte zegt 87% dat optimisme de enige manier is om ons door deze moeilijke tijd te slaan. “Vanuit onze sector hebben we het over jobtimisme, waarbij we opportuniteiten zoeken en elkaar helpen. Binnen twee weken openen wij opleidingsplatform met korte opleidingen voor talenten die bij ons aan de slag willen. Zij krijgen toegang tot 85 verschillende modules, leerscholen, bijscholen, attitudevormingen enzovoort. Een van die modules heet ‘optimisme’ en dat maakt het concreet, het is niet gewoon een modewoord.”