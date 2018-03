Een op de drie plekken voor jeugd heeft geen schone lucht

30 maart 2018

Bron: Belga

Hoe ernstig is het gesteld met de lucht die kinderen op school, in de opvang of tijdens het sporten inademen? Op ongeveer een derde van alle locaties voor Vlaamse jeugd is de situatie zorgwekkend, berekende burgerorganisatie stRaten-generaal, schrijft De Morgen vandaag.