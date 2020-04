Een op de drie erfgoedgebouwen dreigt tegen de vlakte te gaan WDw

24 april 2020

10u45

Bron: Belga 0 Voor een op de drie erfgoedgebouwen in Vlaanderen die in matige tot zeer slechte staat zijn, lonkt de sloophamer. Het gaat om 13.000 erfgoedgebouwen. Dat blijkt uit een marktanalyse van Herbé, een studiebureau gespecialiseerd in de herbestemming van erfgoed. Volgens de experten laten eigenaars de gebouwen steeds vaker verloederen om een sloop te bespoedigen, zodat ze ervan verlost zijn.

Sinds de jaren ‘70 verdween al één op de tien waardevolle fabriekspanden, kazernes, gemeentehuizen, herenhuizen, kloosters, pastorijen en andere relicten in Vlaanderen, blijkt uit het onderzoek. De provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant steken ver boven het Vlaamse gemiddelde uit met een op de vijf gesloopte erfgoedgebouwen. “De druk om ruimte vrij te maken, neemt almaar toe”, waarschuwt erfgoedexpert Ruben Willaert.

Complexe regelgeving

Volgens de erfgoedexperten worden eigenaars en investeerders nog veel te veel afgeschrikt door hoge kosten en een complexe regelgeving. “Ze vrezen vaak dat ze niet mogen doen wat ze willen, of ze verwachten dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Of de geraamde kosten zijn te hoog, omdat ze geen weet hebben van beschikbare premies”, zegt Ruben Willaert van Herbé. Toch is dat onterecht, klinkt het, want volgens het onderzoek levert herbestemming van erfgoed een rendement op van zeven tot twintig procent, bovenop de historische en culturele waarde.

Daarnaast blijkt dat heel wat eigenaars van erfgoedgebouwen in matige tot slechte staat steeds meer vragen om de status van beschermd gebouw of vastgesteld bouwkundig erfgoedgebouw op te heffen. Dankzij zo’n declassering mogen ze het gebouw dan slopen, of met minder strikte regels verbouwen.

“We moeten echt vermijden dat erfgoedgebouwen tegen de vlakte gaan. Vier op de tien Europese toeristen kiezen hun bestemming op basis van het culturele erfgoed. Die komen niet kijken naar nieuwbouwappartementen. Bovendien blijkt uit studie dat wat de overheid aan premies investeert in erfgoed, meer opbrengt dan de investering zelf. Onder andere via jobs, toerisme, horeca en overnachtingen", aldus Willaert nog.

