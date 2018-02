Een op de drie eigenaars van elektrische fiets kocht die voor woon-werkverkeer ep

De elektrische fiets wordt in Vlaanderen hoe langer hoe meer gekocht voor woon-werkverkeer. Van de Vlamingen die vandaag een elektrische fiets bezitten, kocht 34 procent die aan om te gebruiken voor woon-werkverkeer. In 2015 was dat nog maar 21 procent. Dat blijkt vandaag uit de resultaten van de VAB-Mobiliteitsbarometer, een bevraging bij 2.000 mensen.

In drie jaar tijd is het aantal fietsers dat een elektrische fiets bezit in Vlaanderen gestegen van 6 procent naar 15 procent. In 2015 waren de 65-plussers nog de belangrijkste gebruikers van de elektrische fiets, maar de actieve beroepsbevolking haalt hen in.

Oplossing voor fileprobleem?

Desondanks is er volgens VAB nog veel ongebruikt potentieel voor de elektrische fiets als alternatief voor de auto. We zullen de komende jaren immers geconfronteerd worden met verder verzadigde wegen en nog meer files, en problemen op de reeds verzadigde snelwegen rond Antwerpen en Brussel door de aanleg van de Oosterweelverbinding en de heraanleg van de Brusselse ring.

"De uitdaging van de werkgevers is daarom om automobilisten te doen overstappen op alternatieven", zegt VAB. "Het openbaar vervoer zit echter ook aan de limiet en is voor velen geen optie. Het is duidelijk dat de elektrische fiets het grootste potentieel heeft om het autogebruik te doen dalen."

Snel terugverdiend

De fietsvergoeding is volgens de mobiliteitsclub een zeer sterk argument om werknemers te doen overschakelen naar de fiets, maar vandaag krijgt slechts 52 procent van de fietsgebruikers die vergoeding. Slechts 38 procent krijgt de maximale fietsvergoeding van 23 eurocent per kilometer. "Nochtans mag de werkgever deze inbrengen als 100 procent aftrekbare bedrijfskost, wat fiscaal zeer gunstig is", aldus VAB.

Met de maximale fietsvergoeding kan een degelijke elektrische fiets bij een dagelijkse woon-werkafstand van 10,8 kilometer (enkele rit) al op ongeveer anderhalf jaar terugverdiend worden. Voor de duurdere modellen is dat volgens VAB zowat drie jaar.