Één op de drie bioscoopbezoekers in Vlaanderen koos de afgelopen weken voor Vlaamse film

02 november 2018

Ruim 325.000 bioscoopbezoekers gingen de afgelopen weken naar een Vlaamse film kijken. ‘Niet schieten' en ‘Sinterklaas en de wakkere nachten’ van Stijn Coninx, en het filmdebuut ‘Girl' van Lukas Dhont, zetten elk individueel hoge scores neer.

De drie spraakmakende Vlaamse films prijkten de afgelopen week zelfs in de top vijf van de meest bezochte films, dat meldt het VAF. “Veel heeft te maken met het gevarieerde aanbod, waardoor onderlinge concurrentie hier zo goed als onbestaande is," zegt directeur-intendant van het VAF Erwin Provoost. “‘Sinterklaas en de wakkere nachten’ richt zich op gezinnen met kinderen, ‘Niet schieten’ trekt een zeer brede groep aan, van jong tot oud, terwijl ‘Girl’ uitgegroeid is tot een doorgroeititel die zowel een arthouse als mainstream publiek weet te verleiden.”

Het succes van deze najaarreleases volgt op de bezoekresultaten van succesfilms als ‘Patser’ en ‘FC De Kampioenen 3: Forever’ die eerder dit jaar al de toon zetten. Voor het einde van dit jaar verwachten we onder andere nog de release van ‘De collega’s 2.0' van Jan Verheyen. Die film gaat in première op 12 december.