Eén op de drie Belgen mag thuiswerken Ons land staat in Europese top drie Luc Beernaert

19 september 2019

04u02 0 Ons land staat in de Europese top 3 als het op telewerken aankomt. Eén op de drie Belgen mag van z’n baas van thuis uit werken, zo blijkt uit een bevraging bij 2.500 landgenoten. De meerderheid maakt dankbaar gebruik van die mogelijkheid.

Stapt u dadelijk niét in de auto om naar kantoor te rijden en klapt u thuis uw laptop open? Mooi zo, want vandaag is het Nationale Telewerkdag. Aanleiding voor hr-dienstverlener SD Worx om uit te pakken met de resultaten van een internationaal onderzoek. Van de 2.500 bevraagde Belgen geeft 33% aan dat hij of zij van de baas mag telewerken. In Europa doen alleen Nederland en het Verenigd Koninkrijk het even goed.

Bijna zes op de tien landgenoten (57%) die thuis mogen werken, doén dat ook. In de meeste gevallen één (19%) of zelfs meerdere (15%) dagen per week. Ze ervaren een betere balans tussen werk en privé, kunnen zich beter concentreren, zijn productiever en hebben logischerwijs geen last van files. Eén op de drie heeft wel toestemming op zak, maar acht het praktisch onmogelijk om z’n job thuis uit te voeren. Daarnaast heeft 11% van degenen die mogen telewerken daar gewoonweg geen interesse in. Zij vrezen dat het de samenwerking en het overleg met hun collega’s zou bemoeilijken en dat ze minder betrokken zouden worden in de organisatie.

Jan Laurijssen, hr-consultant bij SD Worx, ziet nog veel potentieel. “Natuurlijk leent niet elke job zich daartoe - denk maar aan banen in de productie of de gezondheidszorg - maar 14% van de Belgen wil wel telewerken, maar mag het niet. Eigenlijk moet je het als werkgever omdraaien: spreek liever af op welke dagen je medewerkers wél verwacht worden dan dat je beperkingen oplegt op thuiswerken.”