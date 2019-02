Eén op de drie Belgen kampt met overgewicht kv

05 februari 2019

23u34

Bron: Belga 0 Een op twee Belgen is te zwaar en bij 33 procent is sprake van echt overgewicht. Dat dit problematisch is, beseffen onze landgenoten zelf ook, want alles samen willen de (meerderjarige) Belgen 52.636 ton afvallen, het equivalent van 309 blauwe vinvissen of liefst 127 volgeladen Boeings. De cijfers zijn afkomstig van een obesitasonderzoek bij 1.000 Belgen dat door onderzoeksbureau iVOX werd uitgevoerd in opdracht van de PronoKal Group.

De mannelijke bevolking is met 56,4 procent het zwaarste geslacht tegenover 47,8 procent van de vrouwen waarbij de teller op de weegschaal meer dan het gezonde gewicht aangeeft. Er zijn gemiddeld ook meer mannen obees (BMI +30) dan vrouwen (18,8 pct tegenover 16,8 pct).

Jonge leeftijd

Alarmerend is dat het overgewicht zich al op relatief jonge leeftijd manifesteert: 41 procent van de Belgen jonger dan 34 jaar weegt te veel en 15 procent beschikt zelfs over een BMI van meer dan 30. Naarmate de leeftijd stijgt, verslechtert dit nog, want in de categorie 35 tot 54 jaar zijn meer dan de helft van onze landgenoten (51,2 pct) te zwaar. Bij de 55-plussers is dat al 59,1 pct.

Afvallen

Positief is dan weer dat Belgen zich bewust zijn van het feit dat ze moeten afvallen. Zes op tien geeft aan gewicht te willen verliezen en verwelkomt hiervoor professionele begeleiding. De helft heeft al eens (of meermaals) een dieet geprobeerd maar slechts één op drie behaalde het gewenste resultaat, klinkt het. Daarvan steekt twee derde dit op een tekort aan zelfdiscipline.

Pilootproject

"Enerzijds is obesitas een chronische ziekte. De Belg is zich hiervan bewust, wil er iets aan doen, en wil hiervoor graag professionele begeleiding. Anderzijds bevestigt het onderzoek dat mensen nood hebben aan maximale ondersteuning, motivatie en begeleiding", zegt Kelly De Wever, general manager van gezondheidsgroep PronoKal Benelux. De groep start dit voorjaar een pilootproject met twintig artsen op, die elk tien patiënten met overgewicht of obesitas zullen begeleiden.